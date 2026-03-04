Se sorteó la Copa Ciudad de fútbol masculino

4 marzo, 2026 38

Este miércoles, en el Polideportivo de Tres Arroyos, con la presencia del Intendente de Tres Arroyos Pablo Garate, el director de deportes Facundo Liébana, Matías Rossi, organizador, Josefina Rivada y los delegados de los clubes, se sorteó el fixture de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de fútbol masculino de Primera División que comenzará el 15 de marzo.

La Copa la juegan los 16 equipos de distrito de Tres Arroyos que son, Colegiales, Huracán, Unión, ACDC, Argentino Junior, Boca Juniors, Quilmes, Olimpo, Copetonas, Cascallares, Claromecó, Echegoyen, Alumni, El Nacional, Villa del Parque, Central.

Se va a jugar octavos de final, cuartos, semis y final a un solo partido en cancha neutral. Los serán a 80 minutos y en caso de empate habrá penales.

Así se juega los octavos de final:

Cascallares será local de Huracán

En cancha de Central jugarán:

Boca vs ACDC

Central vs. Villa del Parque

En cancha de Argentino, el bicho recibe a Echegoyen y Olimpo va con Unión

En Colegiales:

Colegiales vs Copetonas

Quilmes vs Alumni de Orense

Volver