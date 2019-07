Se sorteó la Copa Chaves 2019

La dirección de Deporte y Tiempo Libre de Gonzales Chaves realizó el sorteo de la Copa Chaves 2019, que se disputará como cada año en adhesión a los festejos del 103º Aniversario del distrito, a realizarse en el mes de agosto.

El sorteo se realizó en una reunión con representantes de los clubes intervinientes y la presencia de la directora de Deporte y Tiempo Libre, Belén di Luca, y del profesor Diego de La Vega.

La copa se jugará en la cancha de Huracán Ciclista, con este cronograma de partidos.

Sábado 10 de agosto

13:30 horas

Partido 1: Club Deportivo Garmense vs. Huracán Ciclista Club

15:30 horas

Partido 2: Club Atlético San Martín vs. Club Social y Deportivo Juan E. Barra

Sábado 17 de agosto

13:30 horas

Semifinal 1 entre Ganador P1 vs. Club Atlético Agrario

15:30 horas

Semifinal 2 entre Ganador P2 vs. Club Deportivo Independencia

Lunes 19 de agosto

15:30 horas

Partido final