Ante la inminente llegada de la segunda ola de COVID 19, y las recientes medidas tomadas por el gobierno provincial, y la adhesión en Tres Arroyos a las restricciones horarias, de actividades y de reuniones hasta 10 personas, LU24 consultó al médico Alejandro Bronzieri para que comente sobre cuáles son los recaudos que se deben tomar y cuáles serían las especificaciones con respecto a las nuevas cepas del coronavirus.

“La preocupación la tenemos los médicos también, porque lamentablemente lo sabíamos hace tiempo, por lo que sucedió en Europa, ya que ningún país de Europa pudo evitar la segunda ola, por varias características que tiene el virus, algunas por lo social y el cuidado, pero también tiene que ver con estas variantes nuevas” indicó Bronzieri en primer lugar.

Asimismo, comentó sobre un nuevo estudio que se ha realizado en los últimos días “que informa sobre la secuenciación de 300 muestras que se hicieron en Capital Federal y en Córdoba, que se hace una evaluación genética, que indica que el virus tiene una característica de una tasa de mutaciones significativas, sobre todo en los ámbitos en donde las medidas de restricciones con la población fueron bastantes laxas que eso permitió que se generarán diferentes variantes”.

Con respecto a las cepas que están circulando, sostuvo que “en Argentina hubo 4 variantes de las 5 que preocupan al mundo” y especificó “la más cercana es la de Manaos, que se considera de circulación libre, ya que estaban vinculados con viajes o contactos estrechos con Brasil, y ya se han detectado también en personas que no tienen nexo y son positivos de esta cepa”. Por otra parte el médico tresarroyense dijo “también se han detectado de la cepa californiana, y la de Reino Unido que fue una de las primeras variantes que complico en la segunda ola a Europa” y concluyó “por suerte no tenemos presencia de la sudafricana que tiene unas características de una gravedad muy marcada”.

En ese sentido, manifestó su preocupación por la proximidad de la llamada segunda ola y expresó “la presencia de estas cepas, con la proximidad de la segunda ola, es una preocupación para todos nosotros (los médicos) y toda la preocupación es lógica”.

Con respecto a los cuidados que habría que tener para mitigar estos nuevos picos de contagios indicó que “hay cuestiones que dependen de nosotros, por ejemplo relajarnos en cuanto a los cuidados, el aumento de movilización de los viajes, hacen que favorezcamos al desarrollo de la segunda ola”, y añadió que según a un estudio realizado recientemente con respecto al clima “del que se supone que cuando baja la temperatura y hay mayores condiciones de humedad, el virus tiene mayores chances de circular”.

Bronzieri, sostuvo también que “la presencia de variantes hace que las medidas de control no podemos poder dominarlas, si bien la vacunación es un objetivo puntual para disminuir contagios, es posible que las vacunas no tengan el mismo efecto cuando tengan las presencias de las mutaciones”.

Por otra parte, y para finalizar, dijo que “la cepa de la que más información tenemos es la Manaos, que tiene características diferentes en cuanto a la tasa de transmisibilidad, que es alrededor de 3 veces más contagiosa que el SARS COV 2, y lo que más llama la atención es la mortalidad, ésta ronda en el 2.4%, lo que significa 3 veces más de mortalidad”. Se refirió también a que “uno teme que la segunda ola sea de mayor magnitud que la primera” dadas éstas condiciones y que además sugiere que las restricciones hay que tomarlas antes que la ola comience.

