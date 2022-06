Se triplicaron las consultas en Salud Mental: hoy se reunió la Mesa de Gestión

La Mesa de Gestión en Salud Mental tuvo hoy su reunión mensual. A su término, las concejalas Claudia Diez (MV) y Marisa Marioli (Juntos) hicieron referencia a que se abordó la necesidad de fortalecer el trabajo en territorio, llevando a cabo un programa comunitario y multidisciplinario. Y advirtieron que las consultas en el Servicio que funciona en esta ciudad se han triplicado en los últimos tiempos.

“Lo importante también es que se han sistematizado los encuentros, en los que se ponen sobre la mesa las dificultades que existen y se pone en juego una mirada amplia sobre la temática de la salud mental”, sostuvo Marioli.

Diez apuntó por su parte a “la necesidad de acercar a quienes son los consumidores del sistema, por eso se estará convocando a familiares, padres y entornos para escuchar las necesidades de quienes conviven con las problemáticas, no necesariamente patologías, para buscar las herramientas que permitan intervenir en distintas cuestiones trabajando en principio contra el estigma, que lamentablemente aún persiste”.

La concejala vecinalista encontró, asimismo, un lado “positivo” en el aumento de las consultas al Servicio de Salud Mental, al considerar que “a la gente le costaba mucho acercarse, porque pesaba el estigma, el preconcepto, que incluso hasta va en contra de internaciones que a veces son necesarias. Muchas veces he acompañado a familiares para que conozcan el lugar y sepan cómo se trabaja”.

“Es importante consensuar una mirada ético política sobre la salud mental en el entorno local, y la Mesa tiene que tener objetivos claros para que su trabajo no se diluya, al tiempo que se busca dar respuestas a la población”, completó Marioli.

