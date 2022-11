Se va Berni viene Alak: El Ministro de Seguridad bonaerense será reemplazado

21 noviembre, 2022

La mención especial que hizo Cristina Kirchner en su discurso por el Día de la Militancia, el informe de Canal 13 por presunto enriquecimiento ilícito y los pocos resultados de gestión, habrían sido claves para que Sergio Berni sea reemplazado por el actual ministro de Justicia Julio Alak, quien ya se encontraría trabajando para su inminente asunción. Alak estaría elaborando cómo se fusionaría el Ministerio de Seguridad con el de Justicia como en algún momento ocurrió en la provincia.

Con Berni también se reemplazaría la cúpula de la Policía Bonaerense y habría cambios en los funcionarios que se desempeñan en la cartera. La Vicepresidenta tuvo palabras duras con respecto al manejo de la seguridad provincial, lo cual deja reflejado su disconformidad con el Ministro.

Cecilia Rodríguez formaría parte del equipo de trabajo de Alak, que tiene experiencia en el tema por haber sido Ministra de Seguridad de Cristina.

El comisario general Daniel García será reemplazado por Jorge Figini en la Jefatura La Bonaerense, y el actual superintendente de Análisis criminal, comisario general Gastón Pezzuchhi, asumirá como subjefe.

Muchos fueron los escándalos que protagonizó Berni, y aunque el Gobernador resistió que fuera reemplazado, finalmente el discurso de Cristina dejó en claro que no había mucho por hacer más que el cambio de titular de una cartera tan fundamental en cualquier gestión.

Según informa el portal Lapolíticaonline, Alak es incondicional de Cristina. Pasó por Aerolíneas Argentinas, por el Ministerio de Justicia de la Nación y maneja los asuntos de Justicia desde que el kirchnerismo llegó al poder en la provincia. Con perfil bajo y distante de los medios, el ministro fue además intendente de La Plata durante 16 años. Esas cualidades hacen que tenga también luz verde por parte de los intendentes del Conurbano, que venían reclamando la salida de Berni del ministerio. Se sabe que no había díalogo entre el ministro los alcaldes que controlan los distritos más calientes de la provincia.

La gestión de Berni deja un sinnúmero de escándalos: enfrentamientos violentos con Sabina Frederic, la ex ministra de Seguridad de Nación; el levantamiento de La Bonaerense con una inédita protesta frente a la residencia de Kicillof y más tarde en la Quinta Presidencial de Olivos.

Su imposibilidad para gobernar la fuerza fue quizás una de sus principales debilidades. A eso se suma el malestar dentro de La Bonaerense por las condiciones de trabajo. LPO dio cuenta de un accidente en el que fallecieron dos policías que llevaban 48 horas sin dormir.

El asesinato del empresario Andrés Blaquier ocurrido en General Rodríguez también terminó en un escándalo. Berni señaló a la Justicia como responsable de haber puesto al asesino de Blaquier en la calle.

Apenas unas horas después del crimen, el ministro mostró el rostro del detenido y lo presentó como el presunto tirador que acabó con la vida del empresario. Sin embargo, días más tarde quedó demostrado que el sospechoso era, en realidad, un delincuente juvenil capturado de apuro para calmar los ánimos.

Este domingo, Canal 13 emitió un informe sobre el patrimonio del ministro. Según su declaración jurada pasó de tener USD 1.450.000 a USD 3.041.000 entre 2019 y 2022, un salto del 110%.

Pero en sus declaraciones juradas omitió declarar una mansión frente al Lago Nahuel Huapi y otros tres departamentos ubicados frente a ese espejo de agua. Según el informe de PPT, en esa casa del lago se encontró además una pickup blanca que pertenece al ministerio de Seguridad. Además posee 16 propiedades, entre las que se destacan tres terrenos con cabañas en El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz y dos fideicomisos en Escobar, partido del conurbano bonaerense.



