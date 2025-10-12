Se va la lluvia, pero promete regresar a mitad de semana

Luego de la lluvia del fin de semana, la Primavera sigue mostrando su carácter cambiante en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde el tiempo aún no logra estabilizarse por completo.

De acuerdo a registros propios, el sábado cayeron 23.8 mm y el domingo hasta las 21:30) 17, totalizando para lo que va de octubre ya 48.4 mm.

Tras un sábado marcado por lluvias intermitentes y tormentas aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio por finalizado el alerta amarillo, aunque advirtió que la mejora será paulatina.

El SMN señaló que, aunque el comienzo de semana presentará una mejoría gradual, no se descarta un nuevo período de inestabilidad hacia mediados de semana, con posibles lluvias aisladas y aumento de la nubosidad.

De esta forma, la Primavera bonaerense y en particular en Tres Arroyos, continúa reflejando su carácter variable y cambiante, alternando momentos de sol con episodios de inestabilidad típicos de la estación.

