“Se ve mucha más gente pescando que el año pasado”, destacó Devincenti (videos)

El crecimiento sostenido del concurso de pesca “La Rubia de San Cayetano” se consolidó este fin de semana con una convocatoria que superó las expectativas de la comisión directiva del Club de Pesca local. En diálogo con LU24, Guillermo Devicenti destacó que el certamen alcanzó las 1.375 inscripciones, una cifra que representa un incremento de 350 cañas respecto a la edición anterior, posicionando al evento como una de las propuestas más atractivas de la región a pesar del complejo contexto económico actual.

El éxito de la jornada se dio en un marco de resiliencia tras una madrugada difícil, en la que fuertes ráfagas de viento y tormentas eléctricas llegaron a volar algunas de las carpas de la organización. Sin embargo, la mejora en las condiciones climáticas durante el mediodía permitió que el mar se presentara óptimo para la práctica deportiva, incentivando a que una gran cantidad de inscriptos se volcara a la orilla del mar. Según Devicenti, este año se percibió un cambio positivo en el perfil del participante: si bien muchos adquieren la inscripción atraídos por la importante premiación de vehículos y dinero en efectivo —funcionando casi como una rifa—, se observó una presencia de pescadores reales en la costa mucho mayor a la de años anteriores.

De cara al futuro, el dirigente institucional ya proyecta lo que será un hito para la comunidad: la edición número 50 del concurso en 2027. Con el impulso que dejó el resultado de este año, la intención es lanzar la venta de inscripciones de forma temprana para ofrecer previsibilidad a los aficionados y consolidar a San Cayetano como un destino de referencia. La gran afluencia de público no solo benefició al club, sino que también impactó positivamente en el balneario, que lució colmado durante el fin de semana largo de Carnaval, reflejando el crecimiento en la densidad poblacional y la infraestructura de la localidad.

