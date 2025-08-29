Se vendió la totalidad de los toros de Zuberbühler

En instalaciones del predio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos en Ruta 3 y 228, se desarrolló el 17 remate de la Cabaña La Escondida de Jorge Zuberbühler, el mismo fue organizado por la firma Barrios Barrios S.R.L representante de Monasterio Tattersall.

En horas de la mañana se vendió un muy buen rodeo de vientres, al mediodía se sirvió un almuerzo, y luego en la pista se puso en marcha la venta de 60 toros Angus.

Al comienzo luego de una excelente presentación del martillero Alfonso Monasterio, felicitado por siempre presentar una torada que marca un gran trabajo durante el año continuo donde el presidente de la Sociedad Rural Eugenio Simonetti entregó a Jorge Zuberbühler y su hijo un cuchillo como reconocimiento al trabajo en la cabaña y por contar con el permanente apoyo de la familia.

En el lote de 3 toros que salió a la venta, el primero se pagó $9.200.000 y los dos restantes 8.200.000. luego con mucha agilidad y ofertas que rondaron los 7,6 y 5.5 millones, para hacer un promedio de 6, dejando al cabañero muy conforme.

Se cerró la subasta con vientres con muy buenos precios.

