Se viene el 28 Seven Playero de Rugby en las arenas de Claromecó

19 enero, 2023

Cada vez falta menos para una nueva edición del tradicional Seven Playero de Claromecó, que en este 2023 tendrá su edición número 28.

Para esta ocasión, la organización confirmó que se dispondrán 3 canchas de rugby a orillas del mar, adaptadas para una mejor realización del certamen.

En relación a la competencia, se disputarán: el Seven Masculino tradicional, se jugará Seven de Juveniles en categoría M17, Seven de Rugby Femenino y un Encuentro de Veteranos.

Nicolás Bruel, Presidente del Tres Arroyos Rugby & Hockey Club, entidad encargada de la organización del certamen playero, contó sus sensaciones y expectativas de cara a este gran compromiso que se viene para la familia del club.

“En el TARHC estamos con muchas ganas y muchas expectativas para esta nueva edición del Seven Playero de Claromecó, venimos trabajando desde hace unos cuantos meses en la organización para que salga todo de la mejor manera”.

A nivel concurrencia, y teniendo en cuenta que el certamen playero de Claromecó es la única oferta de rugby, Bruel aseguró: “Realmente estamos con una expectativa muy alta respecto de participación de equipos, con algunos que nos acompañan todos los años y varios que van a tener su primera experiencia en el torneo, lo que nos hace pensar es que esta edición número 28 va a tener un gran nivel de rugby”.

Más allá de la cuestión deportiva, en el TARHC apuntan que sea una verdadera fiesta: “Queremos que sea un fin de semana inolvidable, con un muy buen tercer tiempo, DJ y una banda de música y que todos los presentes puedan disfrutarlo”, cerró Nicolás Bruel.

“Chango” Conde: “Se vivirá una verdadera fiesta”

Desde la organización, y en contacto con LU 24, Juan Carlos “Chango” Conde, expresó que “como todos los años se vivirá una verdadera fiesta; tenemos mucho apoyo no solo desde el municipio sino desde el Organismo Descentralizado, y un montón de comercios y empresas que ven el Seven como vehículo para promocionar sus productos; fue el primer Seven que se hizo en la Costa Atlántica, siempre el criterio fundacional básico es darle al jugador lo que requiere, hay mucha camaradería, y se fue armando año tras año, y además del trabajo en forma muy profesional están muy comprometido con el Seven y lo tienen puesto como camiseta”.

La cita es 21 y 22 de enero en la arena de Claromecó, donde año tras año el TARHC busca seguir brindando un torneo de primer nivel.

