Se viene el bloque del peronismo unido y el debut sería la Rendición de Cuentas

En un encuentro con la prensa en el que marcaron diferencias políticas con la Rendición de Cuentas municipal, ediles del interbloque no descartaron que vayan a conformar un único espacio en el Concejo Deliberante. Aunque admitió que todavía falta para adoptar alguna denominación y elegir la presidencia, Martín Garrido advirtió que “con el tiempo se van dando así las cosas”.



Respecto del análisis efectuado sobre las cuentas municipales, Tatiana Lescano advirtió que “este año quizá seamos más críticos, porque seguimos sin acordar con algunas cuestiones políticas, como las partidas que tienen que ver con la atención a los sectores más vulnerables, porque en su momento dimos apoyo al Presupuesto con la premisa de que las cuentas tienen que cerrar con la gente adentro y vemos que no ha sido así”. También criticó “el incumplimiento de la ordenanza de Presupuesto Participativo, que fija la forma en que deben administrarse los fondos y la comisión no se reúne desde hace más de un año”.

Andrea Montenegro habló de “subejecución de partidas, especialmente en Discapacidad, en Adultos Mayores, áreas de tanta sensibilidad que requieren de planificación y de garantizar los derechos con un presupuesto acorde. Las cosas que ponemos en cuestión son siempre las mismas, no encontramos explicaciones de cómo se distribuyen los fondos en áreas sensibles”.

Garrido, por su parte, advirtió que “los aspectos técnicos los dejamos para el Tribunal de Cuentas, que es el que audita. Nuestro análisis es netamente político, porque en principio a nosotros se nos sube un Excel prolijo pero muchas veces nos cuesta acceder a toda la información. Este año reclamamos 138 decretos”. En cuanto a los organismos descentralizados, destacó que “el Ente Vial siempre es prolijo y eficiente; Claromecó ha mejorado mucho, se han hecho obras interesantes; y lo que siempre remarcamos, más allá de que no pretendemos que los números cierren en Salud porque el estado municipal debe garantizar la salud de todos los vecinos, es que hay cosas que no entendemos: se habla de ahorro en oxígeno porque se solucionó una pérdida de mucho tiempo, pero siguen existiendo deficiencias en la atención y presencia de profesionales en las salas y localidades”.