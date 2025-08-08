Se viene el gran Torneo de Truco del Club Huracán

8 agosto, 2025

Este sábado a partir de las 16:00 horas, se realizará la 5ta edición del Torneo de Truco organizado por el Club Huracán y para ello LU 24 dialogó con Mariano Spinelli, organizador del torneo, para saber como están viviendo las horas previas.

Comenzando la nota, Spinelli, detalló que aún quedan inscripciones y algunos lugares disponibles para los primeros 50 inscriptos que participarán por un sorteo extra de 200.000 pesos. Además, comentó que se han recibido consultas de gente de la zona, la cual llegará el sábado y se inscribirán en el momento.

Haciendo un repaso por los premios principales, Spinelli destacó que hay un total de 8 millones de pesos en premios, lo cual se destinan 5 millones al primer puesto, 2 millones serán para el segundo lugar y cuentan con 400.000 mil pesos para el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Con respecto a reglas, serán las tradicionales, jugándose a 30 puntos y con flor incluida.

Para finalizar, habrá servicio de cantina, seguridad y estacionamiento gratuito en Falucho 790.

Quienes quieran anotarse, pueden llamar al siguiente número: (2983) – 614227 o pueden acercarse a la secretaria del Club hasta las 12:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas.

