Se viene el Primer Gran Torneo de Ping Pong en Tres Arroyos
Ya tiene fecha la gran fiesta del Ping Pong en nuestra ciudad que se realizará el sábado 30 de Mayo en el Polideportivo Municipal.
Se invita a participar a todos aquellos que sean aficionados a este deporte, que lo juegan en sus casas, en familia, entre amigos, en Centro de Jubilados, clubes, Colegios y demás instituciones, tanto en la ciudad como en las localidades, y que tendrán la oportunidad por primera vez de jugarlo a nivel certamen y en distintas categorías.
El cronograma es el siguiente para el sábado 30:
10:30 SUB 14
12:00 SUB 18
13:30 DAMAS TODAS LAS EDADES
15:00 MAXI 60
16:30 PRINCIPIANTES LIBRES
19:00 AVANZADOS.
Las Damas pueden participar en todas las categorías que deseen mientras cumplan con los requisitos por edades. La mayoría de los jugadores pueden tomar parte en 2 o 3 categorías si lo desean menos los Avanzados.
Las inscripciones se encuentran abiertas para este certamen que es organizado por el equipo de Tenis de Mesa de Tres Arroyos y para mayores informaciones comunicarse al whatsapp 11-41765400.
Para quienes toman parte del torneo llevar paletas, si es que no tienen y desean adquirir alguna con precios especiales escribir al contacto .
El valor de la inscripción será de $5000 (cinco mil) por una categoría y $ 3000 (tres mil) mas a partir de jugar en una segunda categoría .
Este evento esta auspiciado por la Dirección de Deportes y “Senior” Indumentaria Deportiva.