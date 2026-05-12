Se viene el Primer Gran Torneo de Ping Pong en Tres Arroyos

12 mayo, 2026 3

Ya tiene fecha la gran fiesta del Ping Pong en nuestra ciudad que se realizará el sábado 30 de Mayo en el Polideportivo Municipal.

Se invita a participar a todos aquellos que sean aficionados a este deporte, que lo juegan en sus casas, en familia, entre amigos, en Centro de Jubilados, clubes, Colegios y demás instituciones, tanto en la ciudad como en las localidades, y que tendrán la oportunidad por primera vez de jugarlo a nivel certamen y en distintas categorías.

El cronograma es el siguiente para el sábado 30:

10:30 SUB 14

12:00 SUB 18

13:30 DAMAS TODAS LAS EDADES

15:00 MAXI 60

16:30 PRINCIPIANTES LIBRES

19:00 AVANZADOS.

Las Damas pueden participar en todas las categorías que deseen mientras cumplan con los requisitos por edades. La mayoría de los jugadores pueden tomar parte en 2 o 3 categorías si lo desean menos los Avanzados.

Las inscripciones se encuentran abiertas para este certamen que es organizado por el equipo de Tenis de Mesa de Tres Arroyos y para mayores informaciones comunicarse al whatsapp 11-41765400.

Para quienes toman parte del torneo llevar paletas, si es que no tienen y desean adquirir alguna con precios especiales escribir al contacto .

El valor de la inscripción será de $5000 (cinco mil) por una categoría y $ 3000 (tres mil) mas a partir de jugar en una segunda categoría .

Este evento esta auspiciado por la Dirección de Deportes y “Senior” Indumentaria Deportiva.

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