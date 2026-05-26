Se viene el primer Torneo Abierto de Ping Pong en Tres Arroyos

26 mayo, 2026 13

El próximo sábado se realizará en el Polideportivo Municipal el Primer Torneo Abierto de Ping Pong para distintas categorías.

Lucas Arias el entrenador de esta disciplina, como referente de la organización estuvo en la audición deportiva de LU 24 donde comentó los aspectos inherentes del torneo que se viene, arrancando a las 10:30 la categoría Sub-14, a las 12:00 Sub-18, a las 13:30 Damas Libres, a las 15:00 Maxi Senior 60 años, a las 16:30 Principiantes Libres y a las 19:00 Avanzados.

Lucas Arias invitó a quienes juegan socialmente en garajes, clubes, entre amigos a tomar parte de este primer certamen que tendrá seguramente un sábado muy agradable jugando ping pong.

La inscripción será de 5 mil pesos por categoría y si participa en una segunda categoría 3 mil pesos más. Habrá importantes premios en trofeos y medallas y ropa deportiva cedida por Senior Indumentaria. Habrá servicio de cantina.

Volver