Se viene el Rally de Claromecó

3 agosto, 2021 Leido: 27

“Quique” Martínez habló por LU 24 sobre el Rally de Claromecó, que se realizará los días 7 y 8 de agosto, por la tercera fecha del campeonato Bonaerense y explicó: “los dos tramos están diagramados. Ya está hecha la hoja de ruta y los participantes la tienen en su poder. Se ultiman los detalles por parte de la gente del Moto Club. El domingo será la carrera en velocidad pura. El primer tramo es en el Paseo del Arroyo, como fue la última vez, con un anexo nuevo, que vamos a empalmar con el segundo tramo, en un camino vecinal, lindero al del molino eólico”.

Indicó que “el primer auto largará el domingo, a las 8:35, desde la primera cascada. Son dos tramos en simultáneo, con tres pasadas por cada uno y un total de 80 km. de carrera, con enlace entre tramo y tramo, y en la asistencia a velocidad normal”.

“Tenemos muy buena concurrencia de participantes. Hasta el momento hay 69 inscriptos y pendientes dos autos más. Son ocho categorías: la mayor es la N4, que son los autos integrales, Subaru, Mitsubishi, y había tres inscriptos. Vamos a tener la presencia de un Mash Rally, aunque en realidad el Rally Bonaerense no tiene esa categoría pero se anota para probar igual”, sostuvo.

“Los dos tramos son rápidos, el del Paseo del Arroyo es entretenido con un sinuoso y marcadas chicanas. El segundo tramo es con muchas rectas con chicanas también ya que son largas. Tratamos de evitar el Vivero, que antes se usaba, porque es complejo para la seguridad. Necesitamos mucha cantidad de gente para cubrir muchos puntos por el tema del público. El acceso es libre, no se cobra entrada. No podemos prohibir que vaya nadie, pero vamos a cerrar los accesos temprano, a las 8 de la mañana. Se podrá ver desde la ruta, por donde se baja para La Arenera, se dobla al lado contario, dos mil metros se encontrará con un cruce de calle que no puede pasar, los autos vienen de frente y doblan a la izquierda. La otra alternativa de verlos es por el aserradero y también en la primera cascada donde largan. Le pedimos a la gente que mantenga distanciamiento y se pongan en lugares seguros, es fundamental para seguridad de todos. Sino, se suspenderá el tramo”, añadió.

Martínez señaló que los cómputos oficiales y control estarán en el parque cerrado en el camping Luz y Fuerza. Y en cada tramo se controlarán los tiempos donde se larga y se termina. Hay inscriptos de diferentes puntos de la provincia: C. Pringles, C. Suárez, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Daireaux, Pellegrini, Gral. Madariaga, Necochea y Mar del Plata. También vendrán de La Pampa.

“De Tres Arroyos tenemos la suerte de tener varios participantes, hasta hoy teníamos alrededor de seis o siete. No esperábamos tanta expectativa y concurrencia por la pandemia, esperemos que sea una fiesta”, finalizó.

