Se viene el segundo Torneo de Penales en el Club Cascallares

24 marzo, 2021 Leido: 47

El Club Cascallares organiza para este sábado un nuevo Torneo de Penales. Gustavo “Cacho” Córdoba destacó, con LU 24, el éxito en la organización del encuentro anterior, “por el esfuerzo y el compromiso de un grupo de gente, con el club como respaldo también. Por eso el sábado haremos un torneo para los chiquitos, de fútbol 6, del que participarán equipos de Cascallares, Oriente y Tres Arroyos, básicamente para que puedan jugar un poco; y luego, para los grandes será el torneo de penales”.

El encuentro se disputará en la cancha de fútbol 6 que está ubicada en la parte trasera de la sede del Club Cascallares.

“Torneo de penales hay en muchos lugares; yo los traje de mi infancia en La Plata. Con todo este tema de la pandemia, que no se puede hacer muchas cosas, nos fuimos reinventando y con el grupo de apoyo y la gente del club decidimos llevarlos adelante. Tenemos reglamentos, un referí en la raya, un cajón de dos metros para que no se tome carrera libre, entre otras cosas. Y se respetan todos los protocolos sanitarios”, describió.

La inscripción es libre, por parejas o individual, y sin distinción de género. Tiene un valor de 400 pesos anticipada y 500 el mismo sábado. Y los premios son más que interesantes, porque el ganador se lleva 8000 pesos.

“Esto se puede lograr gracias a un grupo de jugadores que viven en Tres Arroyos pero siguen trabajando para el club. Y hasta se ocuparon de armar un afiche con publicidades. Mucho trabajo para que salga esto, que es muy bueno y sobre todo para los tiempos en que vivimos. Y se hace sobre todo para darle una mano al club, que tiene que encarar obras y hay que poder afrontar los costos. Y en mi caso también es la forma de devolverle algo a una entidad que me abrió las puertas cuando nadie me conocía”, aseguró Córdoba.

Volver