Se viene el tercer Festival Random en La Casona

6 diciembre, 2022

El Festival Random Volumen 3 Edición Mostras se llevará a cabo, con una gran variedad de disciplinas artísticas, este sábado 10 de diciembre a partir de las 18 en el centro cultural de Rivadavia 641.

“Se trata de un evento contracultural, disidente y feminista por la visibilidad”, aseguraron las organizadoras, Mostras Under -productora que integran Rocío Medina, Macarena Soriano y Sofía Beltacco-. Habrá bandas en vivo, performance, Dj´s , mural en vivo, sala “Móntate”, tattoo, maquillaje, perforaciones, feria con emprendedores locales, sala audio visual, expo de fotografía y cantina.

El line up incluye artistas locales pero también de La Plata, Tandil, entre otras ciudades. E incluye a:

Flore de noche / Corte Salvaje / Bling / Lina Lewk / Clarixe y Trini + Leslie Mas, Isa Binetti y Pau Gutierrez / Zona Rosa / Kurama / Flor Saugar / Rompe Hielo / La Micha / Eli Rebel / Asi Somos tv / Mery Nails / Miix / Materia Prima / Carro Gitano / Pame James / Espiritu Verde / Chacha Carrera / Por Amor Al Glitter / Piqui / Cabriolas / La Hija del Chapo / Mane Armando / No Me Molestes / Pilcha Mostri / Tamara Turano / MeLang / Activacion Monaster / Galaktika / Dj Campanita / Dariana Hot / Akelarre / Coca y Bonjour / By Luchy / Mandanga Macabra / Gaby Poked /Dario Falcon / Maria Belen Goetta/ Tarato Red Moon

Entradas anticipadas a 1500 pesos en Espíritu Verde, 25 de Mayo y Betolaza, Centro Cultural La Casona (Rivadavia 641) y a través de @festi.ran.dom. Este miércoles habrá 2×1 por cualquier medio de compra, durante todo el día.

Volver