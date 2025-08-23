Se viene el tributo a Spinetta-Jade en La Casona

El sábado 30, en La Casona, habrá un nuevo tributo, en esta oportunidad, a Spinetta-Jade.

Los músicos que participan son El Quere, en voz y guitarra; Alex Villalba en teclados; Pato Rivolta en bajo; Facundo Abraham en guitarra y Santino Urrutia en batería. Cantante invitada: Belén Altamirano.

La producción general es de Daniel Saez, con la colaboración de Pato García y Martín Urrutia en luces y sonido, Valen Eme en fotografía, la ambientación de Victoria Saez y en diseño de flyers y entradas, Santino y Valeria Aristimuño respectivamente.

