Se viene la 38° Cena de los Canelones del Club Tres Arroyos 24 de Abril

2 mayo, 2026 345

El Club Tres Arroyos 24 de Abril se encuentra preparando la trigésima octava edición de la “Cena de los Canelones”. La misma se realizará el sábado 20 de junio a las 21 horas en instalaciones de la Sociedad Italiana de nuestra ciudad (Moreno 135), cedidas gentilmente al efecto. El beneficio se destinará a satisfacer necesidades de instituciones locales. Es a tenedor y canilla libre durante toda la noche. Como es tradicional se servirán los exquisitos canelones con peceto, culminando con una variadísima mesa de postres.

Habrá importantes sorteos, entre ellos un TV DE 43. Las entradas a un valor de $ 70.000 pueden adquirirse a través de los socios del club y a los números 555039, 640532 y 645471.

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