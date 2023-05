Se viene la cena baile aniversario en el Club Boca

Este sábado, el Club Boca Juniors estará realizando su cena baile aniversario. En este marco, LU24 conversó con Edgardo Rodríguez, presidente de la institución que dijo: “Hemos estado trabajando bastante, sobre todo esta última semana, acondicionando también el gimnasio y decorando. Creo que vamos a pasar una linda noche, hasta el último momento mucha gente todavía no se decide por las entradas, pero por ahora estamos a un buen ritmo de venta.”

Por otro lado, dio detalles de la cena y comentó: “Es una cena baile con un disc jockey. Después va a haber matambre con ensalada rusa de entrada, asado chorizo y como postre, torta de cumpleaños sidra y la bebida como siempre bien así que será todo muy completo.”

Además, aclaró donde se puede acceder a la venta de entradas y explicó: “Quien desee una entrada puede ir a Secretaría del Club y comunicarse teléfono 418250. Si no, se puede poner en contacto con algún integrante de la Comisión Directiva que todos tienen entrada.”

Por otra parte, y respecto a la recaudación, Rodríguez subrayó: “Más allá de eso, esta cena se hizo especialmente para celebrar un poco a la gente que hacía mucho tiempo que no se hacía una fiesta en el club, entonces aprovechamos que el 10 de abril pasado fue el aniversario y bueno, llegamos a cumplir 96 años, que no son pocos años y pudimos juntar un poco de gente.”

Finalmente, y sobre la actualidad del club, concluyó: “Venimos trabajando hace unos cuantos años bastante bien. Trabajamos durante todo el año para mantener las instalaciones, seguimos siempre haciendo cosas nuevas, pintando. Este año que pasó, cambiamos todas las iluminarias, las luminarias de las canchas auxiliares y bueno, siempre se están haciendo un montón de cosas”

