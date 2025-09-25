Se viene la Expo Consumo de LACTRES y CONNECTA en la Rural (audio)

En los galpones “mellizos” de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, se llevará a cabo este fin de semana, el sábado de 15:00 a 20:00 y el domingo de 13:00 a 18:00, el evento para comerciantes de Tres Arroyos y la zona, la Expo Consumo 2025, una idea de LACTRES y CONNECTA, distribuidoras tresarroyenses de productos alimenticios.

El evento contará con 25 stands de marcas líderes, una app para realizar compras y pagos en el predio, y actividades especiales como la participación del Club de la Cocina y de la organización del Club 24 de Abril, que venderán sus productos salados y café Cabrales aportó el café, que será gratuito. Además, habrá un escenario destinado a charlas y capacitaciones para comerciantes.

Rodrigo Fuentes, en LU 24 se explayó sobre la organización y dijo que “se viene programando desde hace un año, yo trabajé en una empresa alimenticia y este tipo de eventos se hacía en Buenos Aires, tenemos puesta una enorme expectativa y creemos que será un éxito, esperamos unos 1200 clientes, que vendrán de otros distritos como Bahía Blanca o Tandil, además de los locales”.

“Tenemos 45 empresas en cada una de las distribuidoras” dijo Fuentes, y a su vez expresó: “la gente va a descubrir en el predio ofertas muy interesantes, y vamos a contar con la presencia de los representantes de cada una de las marcas, y la comercialización es a cargo nuestro; hicimos una aplicación ya que esperamos mucha gente, que es un carrito de compras: el cliente ingresa al predio de la rural y de manera autónoma va a ir viendo las ofertas, comprando e incluso puede pagar por alguna transferencia. Hicimos también un acuerdo con Banco Provincia que puso a disposición la tarjeta Pactar que es para comerciantes, con una tasa preferencial del 59%”.

Sobre la actualidad de la firma, sostuvo: “Nosotros estamos en un rubro en el que puede haber caída de ventas, pero la gente no deja de comer, estamos muy expectantes y esperemos que a la gente le guste, es gratis, se van a poder llevar premios y sorteos entre los comerciantes que participan del evento”, sostuvo.

Finalmente, invitó “a disfrutar de este evento que combina capacitación, ofertas y entretenimiento familiar: la compra es exclusiva para comercios, pero es una buena ocasión para que la gente asista, habrá una plaza blanda para los chicos, los esperamos”.

