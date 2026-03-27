Se viene la Peña de Malvinas en la Casa Scout el 11 de abril

27 marzo, 2026 17

El jefe del Grupo Scout Tomás Santa Coloma, Oscar Meijide, informó sobre lo que programa para el sábado 11 de abril: la Peña de Malvinas, que transforma la tradicional Vigilia que se realizara hasta el año pasado, “para homenajear, siempre con el mismo sentido de patriotismo a los excombatientes tresarroyenses; decidimos plantear la idea y tuvo buena repercusión, ya tenemos confirmada la presencia de algunos de ellos y otros que vendrán desde Punta Alta y habrá también distintos artistas que van a acompañarnos”, explicó.

“Tendremos también servicio de cantina con bebidas y comida”, dijo Meijide y sostuvo que más allá de esta peña “acompañaremos como siempre el acto oficial del 2 de abril en la Plaza Islas Malvinas”. La entrada que se cobrará, para poder pagar el sonido y otros gastos, será de $ 5.000 y podrán adquirirlas en el siguiente contacto: 2983-460680.

La idea es dar continuidad al evento, sostuvo “con distintos espectáculos, distintos ritmos, siempre en nuestro salón de Humberto Primo 135”.

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