Se viene la segunda edición de El Club del Coctel (audio)

21 abril, 2026 50

Tras el éxito de la primera propuesta, El Club del Coctel tiene preparada su segunda edición, para disfrutar de coctelería de autor, gastronomía y música, para el fin de semana largo del 1º de mayo, el viernes y sábado, en la Sociedad Rural.

Uno de sus organizadores, Adrián Arburu, dialogó con LU 24, donde dijo que “La primera nos dejó algo lindo. No había un evento así, de coctelería, en Tres Arroyos. Tuvo una buena respuesta de la gente que pidió una segunda”.

Arburu expresó que el evento “es una mezcla de todo un poco. No es un boliche, no es una feria. La gente puede ir a disfrutar de diferentes cocteles, de manera libre. Hay una barra central con masterclass de diferentes tragos. Podes disfrutar de tragos nuevos, con una clase en vivo, aprendiendo”.

Con la compra de la entrada habrá barra con libre uso desde las 20:30 a las 00:00.

Para adquirir las entradas tienen que entrar a Instagram: elclubdelcoctel.ar

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