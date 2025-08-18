Se viene “MUBATA Recrea”

18 agosto, 2025 96

El próximo martes, a las 19, el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos y los estudiantes de primer año de la Tecnicatura Superior en Tiempo Libre y Recreación ISFDYT 33 invitan a una tarde creativa en su actividad: “MUBATA Recrea”. En esta jornada podrán explorar el arte y el juego de manera lúdica y participativa, descubriendo nuevas formas de expresión y conexión con el patrimonio artístico local.

Esta propuesta ofrece un espacio inclusivo y reflexivo donde podrán expresarse libremente, oportunidades para desarrollar la imaginación y sensibilidad a través de propuestas accesibles y colectivas, la posibilidad de conectar con el arte y la cultura de manera divertida y creativa, un ambiente relajado y estimulante para niños, jóvenes y adultos.

