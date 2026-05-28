Se viene un extraño fenómeno: ¿Cuándo se podrá ver la Luna Azul?

28 mayo, 2026 3

Aunque su nombre pueda generar confusión, la Luna azul no significa que el satélite vaya a verse de ese color. El término se utiliza, en este caso, para describir a la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario. La primera fue el 1 de mayo y la segunda llegará el 31.

A esa particularidad se sumará la microluna, que ocurre cuando la luna llena coincide con el momento en que el satélite se encuentra cerca del apogeo, es decir, el punto más alejado de su órbita alrededor de la Tierra. Por esa distancia, puede verse un poco más pequeña y con menor brillo que una luna llena habitual.

De acuerdo con registros astronómicos, la luna llena se producirá el 31 de mayo a las 08:45 UTC. En Argentina, eso equivale a las 5:45 de la mañana del domingo, aunque el mejor momento para observarla será durante la noche, cuando la Luna aparezca sobre el horizonte.

El fenómeno no requiere telescopios ni instrumentos especiales, aunque la visibilidad dependerá de las condiciones meteorológicas y de la contaminación lumínica. Como ocurre con otros eventos lunares, se recomienda buscar lugares despejados, con buena vista hacia el horizonte y lejos de luces intensas.

La coincidencia entre Luna azul y microluna no cambia el color del satélite ni genera efectos extraordinarios, pero sí convierte al cierre de mayo en una oportunidad especial para mirar el cielo. Según calendarios astronómicos, la próxima Luna azul estacional ocurrirá el 20 de mayo de 2027, mientras que otro evento similar de segunda luna llena en un mismo mes llegará más adelante.

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