Sebastián Gutiérrez sigue en la calle y espera ayuda del Municipio

27 noviembre, 2020

Sebastián Gutiérrez, el tresarroyense que permanece en la calle con su familia y todas sus pertenencias tras ser desalojado de una vivienda que compró de buena fe pero tenía otro propietario, dialogó hoy con la radio y aseguró que “lo que estamos pasando no se lo deseamos a nadie. Solamente pretendo que el Municipio me ayude y me dé un terreno, un techo, que yo voy a pagarlo y voy a arreglar el resto. Yo perdí un auto, y a esa casa le hice la electricidad, el agua, limpié el patio que era una jungla, y después aparecieron los dueños a los que no los cuestiono porque es horrible que te usurpen una casa. Pero necesito que el Municipio me ayude, me ofrecen pagar un alquiler pero no quieren ser garantes, tengo que buscar alguno que quiera ser garante”.

“Me ofrecen llevarme las cosas a un depósito y no sé si el día de mañana si me falta algo quién se va a hacer cargo, porque tengo de todo, heladera, lavarropas; y me ofrecen llevar a mi señora a una pensión y yo a la casa de un familiar y eso no puede ser. Espero que la gente me ayude, pero no necesito ni plata ni mercadería, les agradezco la preocupación porque contamos más con el pueblo que con el Municipio, lo que quiero es una solución a lo que me está pasando porque no le robé nada a nadie, soy una persona trabajadora”, sostuvo.

