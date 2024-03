Sebastián Miranda, el libro sobre el coronel Larrabure y su canonización

15 marzo, 2024

Sebastián Miranda, historiador y escritor del libro “Argentino del Valle Larrabure: mártir de Dios y de la Patria” comentó sobre este tema con LU 24 y se refirió al trabajo que ha realizado para publicar la mencionada obra.

“Soy licenciado en Historia, y me he volcado a la vida militar. También soy catequista y tengo la parte de formación religiosa. He participado como perito histórico en la causa por la canonización y es importante en estos casos tener una bibliografía para que la gente común, independientemente su formación, pueda saber sobre la persona que se va a canonizar”, contó.

Y agregó: “Cuento con la ventaja de que todo el trabajo de recopilación de material lo hizo su familia a lo largo de su vida. También contamos con una copia del legajo militar, que son muy exhaustivos y otorgan una base cronológica muy fuerte. Después también hice entrevistas a familiares y conocidos que muestran la parte humana y después uno se nutre de otros libros. A su vez, de la documentación de la organización terrorista que lo secuestró, pero la mayor recopilación de datos la logró Arturo, su hijo”.

Finalmente, y respecto a la canonización, concluyó: “Es un trabajo bastante arduo que está haciendo el obispado castrense. Son varios equipos de trabajo, que se desempeñan en distintas vetas. En mi caso, estoy a cargo de la pericia histórica, pero hay una estandarización de los pasos a seguir y son para todos los casos. Esto pasa por una instancia en Buenos Aires y se remite a Roma, el Papa Francisco está al tanto del tema. La documentación aún no fue enviada, aunque el coronel ya fue declarado Siervo de Dios”.

