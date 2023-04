Sebastián Molina y su Tributo a Arjona se presenta de la mano del Oso Suárez

11 abril, 2023

Está prevista la presentación en nuestra ciudad de Sebastián Molina y su Tributo a Arjona el viernes 14 de abril, y en ese sentido, el productor local “Oso” Suárez contó: “estamos haciendo un ciclo de Show y eventos en la Sociedad Italiana para mayores, y Sebastián (Molina), iba a venir el año pasado pero por diferentes compromisos no se pudo concretar, ha participado en concursos en otros países con muy buena repercusión y eso le ha servido para hacerse muy conocido en Latinoamérica, con mucho éxito. En nuestro país ya es muy reconocido su tributo a Arjona y el show que ofrece no deja nada al azar, ya que se ocupa de la vestimenta, la voz, la charla, su tonada guatemalteca, y ha sido alabado por el mismísimo Arjona que lo ha recomendado, así que no hay mucho para agregar al respecto, es un espectáculo garantizado en calidad”.

Para reservas, se pueden contactar con el celular 2983565264, con varias opciones para quienes quieran asistir.

