Sebastián Otero: “lo que diferencia a un buen servicio de Terapia Intensiva son los enfermeros”

27 abril, 2021 Leido: 203

El doctor Sebastián Otero, parte del equipo médico del Centro Municipal de Salud e integrante del área de Terapia Intensiva, aseguró que la lucha contra el coronavirus exige un trabajo continuo y permanente para la atención de una gran cantidad de pacientes respiratorios graves cuidando al mismo tiempo al personal sanitario. Describió la gran cantidad de elementos de protección que utilizan para su tarea diaria, que incluye dos barbijos al mismo tiempo (el N95 y uno quirúrgico arriba), máscara de protección ocular, dos pares de guantes, el tradicional ambo pero un traje protector arriba, cofia, botas arriba del calzado y un camisolín, que al mismo tiempo es necesario también retirar con un protocolo especial que contempla el lavado de manos a cada paso.

“Todo esto conlleva errores, por lo que hay contaminación y contagios. Lo ideal es hacer todo este protocolo con alguien que te mire, para evitar esas equivocaciones. Por eso es esencial el servicio de Enfermería; un servicio de Terapia Intensiva es bueno si tiene un buen servicio de Enfermería, como el que tenemos nosotros”, destacó.

Con respecto a la tarea de los médicos de UTI, Otero advirtió que “es el mismo de siempre pero en mayor cantidad, pero es el trabajo de los enfermeros el que marca la diferencia. Puede haber un montón de médicos excelentes pero sin buenos enfermeros no hay Terapia. Por lo demás, nuestra tarea es ver, analizar y seguir pacientes críticos, y en este momento estamos en contacto permanente con médicos de diferentes servicios que atienden pacientes Covid, hoy en dos salas casi en su máxima capacidad de ocupación. Como los cuadros clínicos empeoran, hay un momento clave en el que los médicos de esos servicios toman contacto con la Terapia Intensiva para brindarles la asistencia respiratoria necesaria”.

En este sentido, Otero destacó que no hay en el Centro Municipal de Salud inconvenientes con la provisión de oxígeno. “Aquí no hay deficiencias en ese sentido; habrá cosas por mejorar, en eso trabajamos todos los días, pero oxigenoterapia no falta. Nadie en el mundo estaba preparado para recibir la cantidad de pacientes que trajo esta pandemia, pero por eso estamos intentando mejorar siempre”, sostuvo.

Finalmente, reconoció que en esta segunda ola hay una mayor tendencia a la hospitalización de pacientes más jóvenes, que sin patologías previas están sufriendo formas de moderadas a severas del virus.

