Sebastián Sallago, de Copetonas: “Estoy expulsado sin estarlo, es horroroso”

24 septiembre, 2021 Leido: 224

El jugador de Copetonas Sebastián Sallago se refirió al error arbitral que originó su suspensión y que no subsanó la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol. Lo mismo sucede con David Funes.

Sallago habló en la audición deportiva de LU 24 y dijo: “Es horroroso, esa es la palabra. Había dos expulsados en Cuarta (ante Cascallares), el 2 y el 10, los cuales echó Nicolás Gutiérrez y en la planilla no estaban anotados, los pusieron en la planilla de Segunda. Hicimos el reclamo en la Liga y no nos dieron bolilla. Los árbitros dieron la cara por el error y en la Liga no movieron nada”.

“Desde el jueves, que nos enteramos que estamos expulsados los dos de Segunda, empezamos a llamar a los árbitros, dirigentes de la Liga y al Tribunal de Penas, yo no sé qué hay que hacer, me adhiero a lo que hizo Colegiales en el 2016 cuando protestó la gente en la puerta de la Liga. El domingo me venían a ver de Buenos Aires y ahora tengo que decirles que no vengan porque estoy expulsado sin estarlo. Supuestamente el club no vio el error cuando retiró la planilla. Si la Liga actuó con un equipo de Primera también puede actuar con uno de Segunda”, agregó.

“Nos dijeron que era tarde para reclamar al enterarse el club, nunca es tarde para arreglarlo. Yo me vine a Copetonas por la pandemia y decidí quedarme en el club que más amo y ahora me salen con este error sin tener nada que ver. Espero por la seriedad de la Liga que se haga cargo antes del domingo y podamos jugar, teniendo en cuenta que por un error en el cual no tengo nada que ver me veo privado de defender la camiseta de Copetonas”, finalizó.

Foto de archivo: Goles Regionales.

