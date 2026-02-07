Sebastián Suhit y la satisfacción por los 5703 inscriptos
El coordinador de “Las 24”, Sebastián Suhit, habló con el móvil de LU 24 sobre la importante cantidad de inscriptos que una vez más tiene el concurso, y expresó “estamos muy contentos, muy conformes con este número” en referencia a la cifra final de 5703 inscriptos.+
Sobre el incremento en las inscripciones registradas a última hora, Suhit opinó que “siempre hay un porcentaje que va y viene, depende mucho de la voluntad y la economía de la gente se estima en un 20 por ciento luego de las anticipadas”, sostuvo.
En otro aspecto, reiteró el pedido a los pescadores “al momento de meterse al mar” luego del incidente que se produjo en horas de la tarde de este sábado.
“Quedan muchas horas de concurso y hasta ahora está todo normal, todo tranquilo, y reitero la recomendación de tener precaución a los concursantes para no tener ninguna sorpresa”.