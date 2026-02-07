Sebastián Suhit y la satisfacción por los 5703 inscriptos

7 febrero, 2026

El coordinador de “Las 24”, Sebastián Suhit, habló con el móvil de LU 24 sobre la importante cantidad de inscriptos que una vez más tiene el concurso, y expresó “estamos muy contentos, muy conformes con este número” en referencia a la cifra final de 5703 inscriptos.+

Sobre el incremento en las inscripciones registradas a última hora, Suhit opinó que “siempre hay un porcentaje que va y viene, depende mucho de la voluntad y la economía de la gente se estima en un 20 por ciento luego de las anticipadas”, sostuvo.

En otro aspecto, reiteró el pedido a los pescadores “al momento de meterse al mar” luego del incidente que se produjo en horas de la tarde de este sábado.

“Quedan muchas horas de concurso y hasta ahora está todo normal, todo tranquilo, y reitero la recomendación de tener precaución a los concursantes para no tener ninguna sorpresa”.

