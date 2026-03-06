(audio) Sebastián Wilhelm reveló los secretos detrás del fenómeno de “La Llama que Llama”

En un dialogo distendido con FM Ilusiones, Sebastián Wilhelm, uno de los creadores de la icónica campaña publicitaria La Llama que Llama, recordó los inicios de este fenómeno que marcó la televisión argentina hace más de dos décadas.

Durante la charla, el creativo relató que la idea nació para promocionar las llamadas de larga distancia de Telecom, aprovechando el juego de palabras con el animal autóctono. Wilhelm confesó que en su momento presentaron el proyecto bajo la premisa de que podía ser un éxito rotundo o la estupidez más grande de sus carreras, resultando finalmente en una combinación de ambas que conquistó al público.

El publicista detalló el arriesgado proceso de aprobación original, explicando que decidieron filmar los comerciales antes de presentarlos internamente a la plana mayor de la empresa, ya que temían que los guiones de “llamas haciendo bromas telefónicas” fueran rechazados por ridículos. Pese a una resistencia inicial de la CEO de la compañía, la repercusión positiva del equipo de trabajo y luego de la audiencia convirtió a las cinco piezas originales en un suceso que hoy se estudia en las facultades de marketing.

Sobre el presente de los personajes, Wilhelm explicó que el regreso de las llamas a través de la plataforma Flow se gestó tras observar en redes sociales que la gente seguía recordando y añorando el humor de la campaña tras veinte años. Esta nueva etapa ya no se limita a spots de 30 segundos, sino a una miniserie de episodios cortos de entre 4 y 5 minutos. En este formato, la familia se expande con personajes como Yamona, Yamiro y un bebé con voz de adulto, además de contar con la participación de figuras como Benjamín Vicuña y el Mono de Kapanga.

Finalmente, destacó que el proceso de producción actual mantiene la esencia de la animación, grabando primero las voces de actores para que los titiriteros realicen luego el playback con muñecos más sofisticados que los de los años 90. Según Wilhelm, el secreto de la vigencia de La Llama que Llama reside en su humor absurdo y básico, que logra conectar con la parte más inmadura y lúdica de los espectadores.

