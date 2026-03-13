Secretaría de Salud: Campaña de Vacunación Antigripal 2026
Desde la Secretaría de Salud informan que desde el 11 de marzo comenzó en el distrito la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con el objetivo de proteger a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por gripe.
En esta primera etapa la vacunación está destinada a:
– Personal de salud
– Personas mayores de 65 años
La segunda etapa comenzará a partir del 23 de marzo e incluirá a:
– Personas embarazadas (en cualquier trimestre)
– Personas puérperas (hasta 10 días posteriores al parto)
– Niñas y niños de 6 meses a 2 años
– Personal estratégico
– Personas en contacto con aves de corral
Podés acercarte al vacunatorio del Hospital Pirovano o a tu CAPS correspondiente.
Por otro lado, la Secretaría de Salud de Tres Arroyos recuerda la importancia de la vacunación anual para reducir complicaciones, hospitalizaciones y mortalidad asociadas al virus de la gripe.