Secretaría de Salud: Campaña de Vacunación Antigripal 2026

13 marzo, 2026 0

Desde la Secretaría de Salud informan que desde el 11 de marzo comenzó en el distrito la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con el objetivo de proteger a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por gripe.

En esta primera etapa la vacunación está destinada a:

– Personal de salud

– Personas mayores de 65 años

La segunda etapa comenzará a partir del 23 de marzo e incluirá a:

– Personas embarazadas (en cualquier trimestre)

– Personas puérperas (hasta 10 días posteriores al parto)

– Niñas y niños de 6 meses a 2 años

– Personal estratégico

– Personas en contacto con aves de corral

Podés acercarte al vacunatorio del Hospital Pirovano o a tu CAPS correspondiente.

Por otro lado, la Secretaría de Salud de Tres Arroyos recuerda la importancia de la vacunación anual para reducir complicaciones, hospitalizaciones y mortalidad asociadas al virus de la gripe.

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