Secuestran marihuana en un allanamiento por amenazas

29 agosto, 2025

En la tarde del jueves, alrededor de las 17 horas, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía de Tres Arroyos, junto a efectivos del Escuadrón de Caballería, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de calle Uspallata al 400.

El procedimiento, encabezado por el Comisario Cristian Tedini y el Subcomisario Gabriel Saracino, se realizó en el marco de una investigación penal por amenazas agravadas, con el objetivo de secuestrar armas de fuego.

Si bien la diligencia arrojó resultado negativo con relación a las armas, los efectivos hallaron 47,6 gramos de marihuana, que fueron incautados.

Por este motivo, además de la causa original, se inició una investigación por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Por el momento, no se dispusieron medidas judiciales adicionales. La causa se encuentra a cargo de la UFIJ Nº 16.

