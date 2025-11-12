Security Infinit lanza capacitaciones en seguridad laboral

12 noviembre, 2025 0

Desde Security Infinit, se van a estar ofreciendo capacitaciones en seguridad laboral pensadas para empresas, cuadrillas y personas que trabajan en distintos sectores de la ciudad y la zona.

La idea es sumar herramientas, conocimientos y buenas prácticas para que cada tarea se realice de forma más segura, cuidando a quienes todos los días están en movimiento.

La primera capacitación será sobre Trabajo en Altura, junto a Delta Plus, donde se verá normativa, sistemas de protección, uso correcto de arneses y EPP, y recomendaciones para prevenir accidentes.

Este primer encuentro, será el próximo miércoles en Security Infinit –Av. del Trabajador 148-, a partir de las 19:00 horas y con una duración de 2 horas aproximadamente.

La actividad será gratuita, pero con cupos limitados y se deberá confirmar asistencia antes de este sábado.

Inscripción mediante WhatsApp, (2983)-444066, Instagram @securityinfinit o personalmente en Avenida del Trabajador 148.

