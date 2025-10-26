Seguí desde acá los resultados de las elecciones

26 octubre, 2025 0

Desde la Dirección Nacional Electoral el Ministerio del Interior, lanzó la aplicación Elecciones Legislativas 2025, a través de la cual se puede seguir el recuento provisorio de votos, a partir de las 21:00 de este domingo.

A través de la app se podrán ver los resultados por provincia, categorías electorales, mesas, y también consultar los telegramas que envíen las autoridades de mesa y fiscales.

Los links para descargar son los siguientes:

Link de descarga Android (Google Play)

Link de descarga iOS (App Store)

