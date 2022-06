“Seguiremos con el mismo plan de trabajo y capacitación”, afirmó el nuevo Jefe de Bomberos

9 junio, 2022 Leido: 108

El flamante jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, Maximiliano Llanos, se mostró “muy contento” por su designación y aseguró que “seguiremos con el mismo plan de trabajo y capacitación”.

En diálogo con LU 24, dijo estar “con muchas expectativas y ganas de seguir trabajando, como siempre, junto a todos los compañeros del cuartel y a Alejandro (Conde), con quien nos conocemos desde hace muchos años, y forma parte de este equipo como segundo jefe”.

Llanos expresó que “hasta el año pasado también estuve cumpliendo funciones como segundo jefe y ya veníamos con un plan de trabajo y capacitación por lo que seguiremos con el mismo lineamiento”.

El cuerpo activo está conformado por 49 bomberos. Sobre la posibilidad de incorporar mujeres, dijo que “hemos tenido interesadas, nosotros venimos anotando, pero la realidad es que no todos los años hay curso de ingreso”.

Comentó que “este año tenemos reingresantes, chicos que ya habían estado en el sistema y que están ahora realizando el curso. También hay tres cadetes que cumplirán la mayoría de edad y a fin de año pasarán a formar parte del cuerpo activo”. Asimismo, informó que hay otros dos cadetes que rindieron el examen final en febrero e ingresarán en los próximos meses.

Llanos ingresó a la institución en 1996, con 13 años. “Empecé por un amigo de la Primaria que había ingresado a la Escuela de Cadetes y me invitó. Él estaba muy entusiasmado y fui para acompañarlo, no me imaginaba llegar a ser jefe”, concluyó.

