Garate: “Seguiremos con la mejor administracion del recurso”

2 marzo, 2025 570

El intendente Pablo Garate abordó diversas cuestiones vinculadas a la gestión municipal y anticipó que “en mi mensaje al Concejo Deliberante le voy a contar a la gente el Tres Arroyos que se viene, los proyectos que tenemos respecto a seguridad, salud y obra pública, las localidades van a tener una gran importancia, y también vamos a mostrar lo que hemos hecho en este año y tres meses de gestión”.

“No es cierto que se haya incrementado la planta de empleados municipales”

“Ahora cuando se vea el ejercicio del 2024 se verá que estamos cuidando los recursos de los vecinos y tambien decir que hay un rumor que el municipio tiene muchos más empleados y esto no es verdad, los únicos son los que manejan las combis los que barren el centro de la ciudad y los que manejan las patrullas son 47 empleados más, no hemos ampliado la planta municipal”.

“Todos los primeros de mes el jefe de recursos humanos pone en mi despacho el número de empleados con los que cuenta la municipalidad, es un 3% pero hay que tener en cuenta los nuevos servicios, es un año electoral y estoy de acuerdo en que hagan política con la verdad y no criticando todo. El vecino ve que hemos hecho mucho en un año y tres meses pero veo que queda mucho por hacer, hay que ser honesto y no ser opositor por opositor mismo”, expresó.

“El discurso de pelea permanente no trae respuestas a la gente”

Sobre los conceptos del presidente Milei y lo ocurrido en el Congreso en la apertura de sesiones este sábado, dijo que “es un discurso de pelea permanente pero que no trae respuestas a la gente, que está cansándose, por lo que es necesario salir de estas discusiones”.

“Soy un tipo que me gusta que todos tiremos para que Tres Arroyos esté mejor y capaz que no es la política de moda pero es lo que pienso”, dijo el intendente y sostuvo que “hay una desacreditación muy grande del sistema político respecto a resolver los problemas a la gente, desde hace muchos años, y luego desaparecieron los partidos políticos que tenían valores y se han transformado en partidos de personas que se atomizan y no es bueno porque lamentablemente Milei dijo que iba a hacer en las elecciones y lo hizo”.

“Esta semana pasa lo de la inseguridad en la Provincia, hay temas en todos los distritos, y nosotros trabajamos todo el tiempo para poder resolverlos, pero esto no se resuelve con un tweet sino con la reunión de ministros de seguridad de la Nación y la Provincia para ejecutar reformas estructurales que permitan que la Justicia no largue tan rápido a los ladrones”, sostuvo.

“Es necesaria una reforma judicial que establezca ciertas cuestiones de límites y en términos que puedan funcionar en el tiempo porque las leyes penales no pueden cambiarse según el gobierno de turno por lo que hay que conseguir amplios consensos; en Tres Arroyos no tenemos Juez de Garantías, por lo que tiene que ser una prioridad”.

El desfile de la Fiesta del Trigo

En otro aspecto Garate se refirió al cambio de horario en el desfile y otras cosas nuevas que habrá en la Fiesta del Trigo y dijo que “vimos que el 24 de abril el mismo se hizo a la mañana con buena respuesta de la gente, y es un domingo para estar en familia, y creo que va a ir muy bien”.

“Estamos trabajando en la gestión y no en la cuestión política”

“No estamos trabajando en la cuestión política por una cuestión muy simple porque yo estoy muy enfocado en la gestión para ayudar a los vecinos y prefiero enfocarme en la gestión, para que haya gas en los barrios, en las localidades con la ampliación de las plantas de gas”. Obviamente es un año electoral y nosotros en un año y tres meses hicimos muchas cosas y tambien en lo que queremos hacer, de lo que voy a exponer en la sesión legislativa del miércoles por el Tres Arroyos que se viene, pero creo que hay un ámbito en el que siempre hay que decirle la verdad a la gente, porque quienes están embanderados con Milei piden que se haga obra pública cuando no otorga recursos”, dijo.

Las críticas opositoras y el tema del agua en la ciudad

Quienes suscriben que Milei baja el gasto público, quisieron crear una Secretaria, cuando cuestionaron el manejo del RAFAM la Justicia dijo otra cosa; intentaron hacer una campaña para asustar a la gente con el tema del agua: nosotros no ocultamos información, pero lo dicen quienes durante muchos años estuvieron detrás del tema del agua, nosotros estamos terminando el estudio de nivelación para poder licitar la primera parte del recambio de la red de agua corriente en la zona más afectada de la ciudad que es la zona de Plaza Torre Tanque, se demora porque la Provincia plantea que la nueva red tiene que ir por lugares diferentes por lo que hemos empezado a armar la licitación la semana pasada que van a ser unos 8 millones de pesos, pero los estudios de agua se hacen en un instituto de Bahia Blanca que se hacen en toda la región”, manifestó.

“Los políticos empiezan la campaña electoral y dicen cualquier cosa, pero nosotros valoramos que este municipio termine con sus cuentas equilibradas entendiendo que lo que administramos es el recurso que ponen los vecinos por lo que enviamos un proyecto de ordenanza para regular construcciones y en los próximos días presentaremos una nueva estructura con gente especializada para realizar una oficina de fiscalización integral para controlar todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento para cuidar los recursos con los vecinos”, insistió.

“Disfrutemos de la Fiesta del Trigo y mostremos al País lo que es Tres Arroyos”

“Quiero pedirle a la gente que la Fiesta del Trigo que es la fiesta de nuestro pueblo que disfrutemos y nos encontremos en un lugar, que podamos disfrutarla de manera pacífica mostrando no solo a la Provincia sino al País lo que es Tres Arroyos, que estemos todos en un mismo lugar”, concluyó.

