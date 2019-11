Según FEBA cerraron 10.000 PyMEs en los últimos años en la Provincia

El presidente de Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Alberto Kahale, sostuvo que "en los últimos años se cerraron casi 10.000 pymes" y se mostró esperanzado con un eventual cambio de rumbo económico por parte del nuevo gobierno.

"En los últimos años se cerraron casi 10 mil pymes, emprendimientos y comercios", señaló el dirigente empresarial, entrevistado por el diario juninense La Verdad.

Kahale pidió "que las nuevas autoridades de gobierno nos escuchen y nos hagan participar de los proyectos" y sostuvo que "el 10 de diciembre empieza otra etapa", aunque aseguró que "esto no será fácil".

"Por lo que hablamos, el nuevo gobierno buscará reactivar el mercado interno. Las expectativas son buenas, esperamos que no sigan cerrando pymes como pasa ahora", dijo el dirigente de FEBA.

En la misma línea, indicó: "Escuchamos que se quieren desregularizar las tarifas y que se estudiará bajar las tasas. Antes de las elecciones a Axel Kicillof le estregamos un programa con lo que necesitan las pymes durante un año, un año y medio. El gobernador no es mago, y quien maneje la economía de la Argentina tampoco. Ahora estamos viendo de juntarnos con los equipos técnicos, en los días que vienen se empezaran a clarificar algunas cosas".

Kahale consideró que "si no se apunta a la producción y a que las Pymes exporten será muy difícil poder salir de esta situación" y exigió que se convoque "a una gran mesa de diálogo, integrada por los mejores hombres para que esta situación cambie".

"Cuando hay incertidumbre, no hay movimiento. Creo que hay que trabajar mucho y en conjunto para encontrar una salida a esto", detalló sobre su perspectiva.

FUENTE: La Tecla