Segunda campaña para prevención y detección temprana del cáncer de útero: “Hacete el PAP”

28 abril, 2023

Durante la semana del 8 al 12 de mayo, comenzará la segunda campaña para prevención y detección temprana del cáncer de útero: “Hacete el PAP”Con la modalidad a demanda, hasta 30 turnos por día, para ser atendidos en el momento y se entregarán los turnos de 8 a 9 hs. Ademas, informaron que se deberá ingresar por el sector de Pediatría. La campaña se extenderá en todos los Centros de Salud del Distrito.

Además, a través del Servicio de Medicina Preventiva se solicitaran, para quien lo desee, pruebas detección de Infecciones de Transmisión Sexual que también se realizaran en el momento, generando un circuito de cuidado integral. La campaña está organizada por el Servicio de Ginecología y Medicina Preventiva y colaboran: Atención Primaria de la Salud, Residencia de Trabajo Social y Comunicación Institucional.

Para más información en: Facebook: Centro Municipal de Salud del Pdo. de Tres Arroyos, Instagram: centrodesalud_tsas,o en www.centrodesalud.com.ar

¿Qué es el PAP?

El PAP es una prueba diagnóstica sencilla, que permite identificar alteraciones en las células del cuello de útero asociadas a VPH y tratarlas de forma oportuna y que pese al avance de la tecnología médica se mantiene vigente. Ayuda a detectar y reducir en un 80% la incidencia de cáncer de cuello uterino y posee una certeza diagnostica del 70%.

¿Por qué realizarse el PAP?

Para la detección temprana del cáncer de cuello de útero, que es causado principalmente por algunos tipos de VPH (virus de Papiloma Humano) que aunque no siempre se convierte en cáncer es importante detectarlos tempranamente.El VPH es un virus muy común que se transmite generalmente a través de las relaciones sexuales. Aunque en la mayoría de los casos el virus desaparece a veces persiste y puede producir lesiones que con los años pueden convertirse en cáncer.

-Es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello del útero (la parte baja del útero que se conecta con la vagina).

Varias cepas del virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual, tienen un rol importante en la aparición de la mayoría de los tipos de cáncer de cuello uterino.

Es fundamental tener en cuenta que los métodos de prevención del VPH son el uso de preservativos en todas las relaciones sexuales, la vacunación, a partir de los 11 años de edad, y la realización del PAP a partir del año de la primera relación sexual.

Síntomas de Cáncer de Cuello de Útero

Cuando una persona presenta síntomas ya estamos frente a un cáncer, ya estamos en presencia de la enfermedad y perdimos la oportunidad. Ya estamos frente a la necesidad de realizar un tratamiento; pudiendo con la realización del PAP, llegar antes y detectar el VPH en forma temprana. Destacan desde el Servicio de Ginecología. Como sintomatología se debe prestar especial atención a manchas de sangre o sangrado leve entre o después de la menstruación y al momento de mantener relaciones sexuales.

Preparación para realizarse el PAP:

No estar en periodo menstrual

Haber transcurrido un año de la primera relación sexual.

Haber transcurrido un año o más de la realización del último PAP

48 hs previas:

-No tener relaciones sexuales

-No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas).

-No realizarse higiene intravaginal.

Algunos datos de importancia:

Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, el cáncer cervicouterino es el tercer cáncer más diagnosticado entre las mujeres, a pesar de que podría prevenirse casi por completo, continúa siendo un problema significativo de salud pública en Argentina. Se estima que cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 4.500 casos nuevos y 2000 mujeres mueren a causa de esta enfermedad.

