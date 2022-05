Segunda: Claromecó venció a Agrario y quedó como único líder

22 mayo, 2022

Se jugó la 6ª fecha del Oficial del fútbol de Ascenso con un solo puntero, Claromecó que venció en el mano a mano a Agrario en la villa balnearia.

Resultados:

Claromecó 2 – Agrario 1

En la villa, el Recreativo Claromecó derrotó en el duelo de punteros al elenco de De La Garma, y manda solo en la punta. Los goles de Claromecó el necochense Robles y Peralta. Descontó Franchesquetti para la visita. Preliminar: ganó Agrario 3 a 1.

Central 0 – ACDC 1

A las 12 horas, los cristianos ganaron el cotejo ante Central por 1 a 0 con el gol de Mardones. Incidencias: Expulsado Cruz (C). Preliminar: venció Central 1 a 0.

Alumni 2 –San Martín 3

En Orense, el santo chavense batió al rojo por 3 a 2 con los goles de Siervo, Pellegrini Y Vissani. . Para los de Orense, convirtieron Caviggia y Martínez. Preliminar: ganó Alumni 2 a 0.

Cascallares 3 – argentino 0

En el Fortín, el local rojinegro, venció al bicho colorado por 3 a 0 con los goles de Iraztorza, Salomón y González. Preliminar: empate 1 a 1.

Barra 0 –Copetonas 0

En Juan E. Barra. El local hizo parda con Copetonas sin goles. Incidencias: Expulsado Burgois (b). Preliminar: Empate 2 a 2.

Posiciones Segunda: Claromecó 16, Agrario y San Martín 13, Barra (*) y Argentino 7, Alumni y Copetonas 6, Central 5, Cascallares (*) y ACDC 4.

Posiciones Cuarta: Alumni 13, Agrario 11, San Martín 10, Barra (*) 7, Copetonas, Central, Claromecó y ACDC 6, Argentino 5, Cascallares (*) 4.

*tienen un partido postergado.

Próxima fecha: Alumni vs. Barra, Copetonas vs. Central, ACDC vs. Cascallares, Argentino vs. Claromecó, Agrario vs San Martín.

