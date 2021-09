Segunda pone primera: Comienza el fútbol de ascenso

4 septiembre, 2021 Leido: 67

Este domingo, desde las 13:30 hs., comienza el fútbol de las cuartas divisiones y, a las 15:30 hs., la segunda arranca con los partidos de ascenso de la liga tresarroyense.



Por la zona Chaves se enfrentan Acdc vs. Barra y Agrario vs. San Martín. Libre Central.

Zona Costa: Claromecó vs. Argentino, Echegoyen vs. Copetonas y Alumni vs Cascallares.

Primera división

Se juega la segunda fecha desde las 13:30 hs. tercera y a las 15:30 hs., será el turno de primera. Por la zona A se enfrentan Quilmes vs. Nacional, Colegiales vs. Unión y Once vs. Ciclista.

Por la zona B juegan Olimpo vs. Boca, Villa vs. Huracán e Independencia vs. Garmense.

Fútbol Femenino

Se juega la 3ª fecha de la zona B y comienza la zona A

Zona A: 10 hs., Villa vs. Huracan y Olimpo vs. Colegiales

Zona B: 10 hs., Quilmes vs. Argentino y a las 11 hs., Central vs. Independiente, en cancha de Argentino.

