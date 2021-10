Segunda: Triunfo y clasificación para Agrario y San Martín en Zona Chaves

10 octubre, 2021 Leido: 188

Se jugó este domingo la última fecha del Apertura de Segunda División, en fecha desdoblada por el feriado largo. Clasificaron San Martin Y Agrario en la zona de Chaves. Mañana se completa la zona de la costa.



Resultados:

San Martin 2 -ACDC 0

En Chaves, el santo ganó y clasificó a semifinales con el triunfo frente a los cristianos.

Los goles chavenses Paradisi y Gilberts en el primer tiempo.

Tercera: empate 2 a 2.



Central 1- Agrario 2 (cancha de Argentino).

Agrario lo dio vuelta de visitante, y clasifico a la semi. En el segundo tiempo, convirtió Vries para los locales y empató luego Francischetti de penal para Agrario, y Tries le dio el triunfo y la a los de De la Garma.

Preliminar: ganó Agrario 2 – 0.

Libre: Barra.

Mañana completan la Zona de la Costa los encuentros de Cascallares vs. Claromecó, Copetonas vs. Alumni, y Argentino vs. Echegoyen.

Posiciones en Segunda

Zona Chaves (Finales): San Martín y Agrario 8,(clasificados), Barra 7, ACDC 2, Central 0.

Zona Costa (se define este lunes): Cascallares 10, Echegoyen 9, Copetonas 7, Alumni 4, Copetonas 3.

Posiciones en Cuarta

Zona Chaves: Agrario 10, San Martin 8, Barra 7, ACDC 2, Central 0.

Zona Costa: Echegoyen 8, Argentino 6, Claromecó y Cascallares 5, Alumni 4, Copetonas 3.

Volver