Segundo ciclo de Jazz en el Centro Cultural La Estación

14 julio, 2023

En el Centro Cultural La Estación, se llevará a cabo el segundo ciclo de Jazz a cargo de los reconocidos músicos Valentín Garvie (trompetas) y Julián Maliandi (guitarra), quienes interpretarán un destacado repertorio de Astor Piazzolla, este sábado, a partir de las 21:00 en la sala de teatro “Ricardo Listorti” de dicho espacio.

El espectáculo contará con la participación del trío conformado por Sergio Troiano, Juan Subranni y Juan Manuel Aguinaga, quienes compartirán composiciones de jazz junto al dúo marplatense.

“Le daremos una vuelta de tuerca a algunas de las melodías y piezas más icónicas de Astor Piazzolla en el día de su cumpleaños nº100. Tristezas de un doble A, Oblivion, Decarísimo, Muerte de Ángel y otras van a ser utilizadas como material para la creación de un programa que extiende las ideas originales de Piazzolla agregando la improvisación, elementos del Jazz, música barroca, música contemporánea y todo un abanico de aportes personales de Julián y míos”, señala Valentín. Y agrega “este programa se va a destacar por el virtuosismo instrumental y la interacción sutil del dúo, una dupla de instrumentos no ligados tradicionalmente al repertorio Piazzolliano. Promete ser un viaje desde las melodías más evocativas hasta momentos más rupturistas y sorprendentes”, dijo oportunamente Troiano.

Cabe destacar que, este Ciclo de Jazz es organizado por Sergio Troiano y la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos.

El valor de la entrada es de $ 1.500 y puede adquirirse en puerta el mismo día del espectáculo.

Sobre los músicos:

Valentín Garvie: Nació en Mar del Plata donde estudió música con Marcelo Perticone. Es egresado de la Licenciatura en Dirección Orquestal de la UCA y estudió trompeta con Rafael Morelli. Luego realizó un posgrado en Trompeta en la Royal Academy of Music de Londres con John Wallace y Howard Snell.

Desarrolla una variada actividad en diferentes géneros y frentes musicales. Fue trompetista del Ensemble Modern de Frankfurt entre 2002 y 2017 con quien sigue colaborando y ha tenido la oportunidad de trabajar con los principales referentes de la música contemporánea y clásica del mundo. Integró como trompetista y compositor residente el Hessische Rundfunk Jazz Ensemble de 2010 a 2017 además de realizar numerosos proyectos y grabaciones en la escena del Jazz de Alemania.

Ha sido invitado a tocar con algunas de las mejores orquestas y ensambles europeos, en ocasiones como solista.

Como educador, es invitado regularmente a ofrecer Masterclasses en diferentes lugares del mundo.

Sus viajes musicales lo han llevado a lugares como Mongolia, Indonesia y el Congo entre muchos otros.

Desde 2017 reside nuevamente en Argentina donde lleva a cabo una amplia actividad como solista y docente en distintas escenas musicales.

En 2021 estrenó su segunda obra orquestal “Concierto-versión trompeta, saxofón, gran órgano y Orquesta junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en el CCK. Premio de Jazz del Estado de Hesse 2015. Premio Konex 2019.

Julián Maliandi: SIM “School of improvisation” Conservatorio de Brooklyn, Nueva York, 2017. Graduado con Honores como “Bachelor in Music”, con especialización en Guitarra Jazz, título otorgado por el Conservatorio de Música “New England Conservatory” de Boston, Massachusetts, EEUU en mayo de 2011. Conservatorio Manuel De Falla, Buenos Aires, Argentina, 2007-2008.

Ha cursado, talleres, clínicas, masterclasses y clases privadas con:

Jerry Bergonzi, Joe Morris, Danilo Pérez, Ben Sanders, Christian Wolf, John McNeil, George Garzone, Ran Blake, Frank Carlberg, Dave Holland, Lee Konitz, Sam Rivers, Marcelo Gutfraind, Gunther Schuller, Jovino santos Neto, Robin Eubanks, Brad Shepik, Tiger Okoshi, Fred Hersch, Ernesto Jodos, Jorge Armani, Jason Moran, Rakalam Bob Moses, Miguel Zenon y Han Bennink, Oscar Edelstein, Marcelo Moguilevsky y Marcelo Cantero entre otros.

Becas: Merit Award, y NEC Scholarship 2008-2009 y 2010-2011 otorgadas por el New England Conservatory of Music.

Beca del Fondo Nacional de las Artes para el 2do Encuentro Nacional de Improvisación y Composición en la ciudad de San Juan, diciembre 2013.

