Encuentro Nacional de Payadores en el Club Español

2 diciembre, 2025

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos, informa que este sábado se realizará, a las 20:00, el Segundo Encuentro Nacional de Payadores, un evento que reúne a destacados representantes del arte repentista de distintas regiones del país.

La actividad tendrá lugar en el Club Español (H. Irigoyen 468), y contará con la participación de reconocidos payadores invitados, que compartirán una noche de canto, guitarra y tradición escrita e improvisada, manteniendo vivo un patrimonio cultural fundamental de nuestra identidad.

Artistas invitados:

Fausto López Bastián (Tres Arroyos)

Pedro Saubidet (San Cristóbal, Santa Fe)

David Tokar (San Vicente)

Nazareno Peralta (La Plata)

Nahuel Federizzi (Indio Rico)

Facundo Pistone (Arana)

La conducción estará a cargo de “Gringo”, de San Cayetano, mientras que el canto estará representado por Emiliano “Pampita” Pellegrino, acompañando la velada con su experiencia y saber.

El encuentro contará además con un gran servicio de cantina, para que el público pueda disfrutar de una jornada completa en un ambiente familiar.

Entradas Anticipadas: el costurero (Hipólito Yrigoyen 29)

Entradas y Consultas: 2983 647474.

El evento es organizado por Fausto López Bastián, con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Invitamos a la comunidad a participar de esta celebración que revaloriza nuestras tradiciones y promueve el encuentro cultural.

