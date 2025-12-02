Encuentro Nacional de Payadores en el Club Español
La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos, informa que este sábado se realizará, a las 20:00, el Segundo Encuentro Nacional de Payadores, un evento que reúne a destacados representantes del arte repentista de distintas regiones del país.
La actividad tendrá lugar en el Club Español (H. Irigoyen 468), y contará con la participación de reconocidos payadores invitados, que compartirán una noche de canto, guitarra y tradición escrita e improvisada, manteniendo vivo un patrimonio cultural fundamental de nuestra identidad.
Artistas invitados:
Fausto López Bastián (Tres Arroyos)
Pedro Saubidet (San Cristóbal, Santa Fe)
David Tokar (San Vicente)
Nazareno Peralta (La Plata)
Nahuel Federizzi (Indio Rico)
Facundo Pistone (Arana)
La conducción estará a cargo de “Gringo”, de San Cayetano, mientras que el canto estará representado por Emiliano “Pampita” Pellegrino, acompañando la velada con su experiencia y saber.
El encuentro contará además con un gran servicio de cantina, para que el público pueda disfrutar de una jornada completa en un ambiente familiar.
Entradas Anticipadas: el costurero (Hipólito Yrigoyen 29)
Entradas y Consultas: 2983 647474.
El evento es organizado por Fausto López Bastián, con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.
Invitamos a la comunidad a participar de esta celebración que revaloriza nuestras tradiciones y promueve el encuentro cultural.