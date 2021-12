Seguridad: Cordiglia afirmó que se apunta al refuerzo de los controles

El secretario municipal de Seguridad, Jorge Cordiglia, se reunió hoy con el Jefe de la Policía y autoridades de Inspección General y Patrulla Urbana para abordar diferentes cuestiones vinculadas a la nocturnidad, al partido de fútbol que disputarán hoy El Nacional y Huracán, a la realización de fiestas y a los guardavidas.

En diálogo con LU 24, el funcionario indicó que se apunta a “reforzar toda la presencia, el control, cambiar las formas de ingreso de la gente a las canchas, las fiestas y algún evento que esté programado”.

“El alto grado de violencia no lo vemos solamente en una actividad puntual sino en lo cotidiano”

Por otra parte, a modo de balance, Cordiglia dijo que “2021 ha sido un año complejo, no solamente desde el punto de vista de la pandemia y el control, que nos tiene nuevamente preocupados, sino que desde que se empezaron a levantar las restricciones y a ampliar los horarios hasta estar totalmente liberados, ha empezado a ocurrir nuevamente algún tipo de actividad no lícita que ha generado esto”.

“El alto grado de violencia no lo vemos solamente en una actividad puntual sino en lo cotidiano. Nos está ocurriendo que cualquier hecho, hasta inclusive un accidente de tránsito, genera que la gente saque violencia contenida durante la pandemia o no se bien qué es y enseguida los ánimos toman una temperatura y un estado que está haciendo que se revean un montón de actitudes no solo desde el control sino desde la prevención”, afirmó.

Además, manifestó que “la problemática del tránsito está bastante desbordada en cuanto a la actividad de la gente, el tema de las motos y el alto porcentaje de accidente diarios. Desde el Observatorio Vial también nos estamos nutriendo de actividades porque estamos viendo que en los accidentes están ocurriendo bastantes situaciones de negligencia o impericia. Por eso, realizamos un trabajo en conjunto con la gente que emite las licencias de conducir”.

Asimismo, explicó que se implementa un proyecto para la incorporación de inspectores de tránsito y vehículos nuevos.

Operativo Sol

En cuanto al Operativo Sol, dijo que “sabemos extraoficialmente que arranca el lunes 20. Ese día se instalará un puesto fijo de Policía Vial y también al ingreso de las localidades balnearias”.

Guardavidas

Finalmente, respecto a los guardavidas, sostuvo que “están ingresando con el porcentaje que estaba estipulado. Se repite el dibujo esquemático organizacional del año pasado, donde a partir del 15 de noviembre fueron ingresando paulatinamente para tener trabajando, desde el 1 de enero, a los 107 guardavidas que integran el cuerpo”.

