Seguridad: el Intendente anunció la compra de seis patrulleros

7 agosto, 2020

El intendente Carlos Sánchez, en el marco de la conferencia de prensa realizada esta mañana para hacer un balance de su gestión, anunció que se adquirirán seis patrulleros a través de fondos municipales y leasing. Asimismo, dio a conocer que diez están siendo reacondicionados.

El jefe comunal reconoció la problemática de inseguridad y advirtió que “la Provincia no nos está ayudando mucho en este aspecto, pero el Municipio ha tratado de buscarle la vuelta con mucho ingenio y, por medio de fondos propios y leasing, se comprarán seis patrulleros. Y se están reacondicionando oficinas para el CPR”.

Se contralaron 250.000 vehículos

En materia de seguridad, también hizo mención a los recursos que han demandado los controles en rutas, en los que se han verificado unos 250.000 vehículos. “Los gastos rondan los 5 millones de pesos en el primer semestre, únicamente por la pandemia, porque de otra manera no hubiéramos necesitado esta plata. Además estamos reacondicionando móviles, diez en total, con fondos propios porque la Provincia no está asistiendo en este tema”, dijo.

