Seguridad en las localidades: Cordiglia aconseja llamar a la Policía ante presencias sospechosas

26 agosto, 2021 Leido: 52

El secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, se refirió a los encuentros que se mantuvieron con autoridades policiales, fomentistas y vecinos de las localidades de Reta y Copetonas, de las que participaron también damnificados en hechos delictivos recientes. En este aspecto, aseguró que la participación y el compromiso de los vecinos se hicieron evidentes, aunque negó que haya un incremento en los episodios de inseguridad en las localidades. “Hay más participación de los vecinos, la gente denuncia más. Antes a alguien le sacaban una pala, y nadie tiene por qué sacarle nada a nadie, y lo cierto es que quizá quedaba ahí. Ahora la gente busca denunciar y eso es lo correcto. Además se observan otro tipo de movimientos en lugares donde a veces se lleva gente a trabajar que no se conoce, y por eso también les pedimos a quienes llevan personal a trabajar que se lo identifique, que nos den una lista, o que la Policía vaya a identificar a quienes están trabajando, de manera preventiva”.

Cordiglia destacó como importante que “si se advierte alguna presencia foránea o sospechosa, se los invita a llamar al destacamento para que se identifique al desconocido, que es una facultad policial. La idea fundamental es no quedarse con la presencia de cámaras o efectivos, porque si estos están trabajando en otro sector pueden no advertir al extraño. Hace 8 años que en Copetonas tienen el mismo número de alerta policial, es importante no aletargarse, usarlo y dar respuesta”.

Se acordó, entre otras cuestiones, que se vayan modificando las rutinas preventivas y de recorrido policial por las localidades. Y el propio Cordiglia admitió que hubo quejas “porque no se puede dejar las llaves puestas en el auto o una puerta abierta, pero lo cierto es que la sociedad ha cambiado, y algunos aprovechan esas oportunidades para delinquir”.

El operativo elecciones

En otro orden de cosas, el secretario de Seguridad indicó que se está comenzando a delinear el operativo de controles para las elecciones del 12 de septiembre. “Estamos esperando la llegada de un jefe de alto rango de las fuerzas armadas que tendrán a cargo el distrito, para reunirnos con el Correo, el Consejo Escolar y todas las autoridades involucradas en la cadena de responsabilidades para el operativo de las elecciones. También hay que cubrir lo relativo al protocolo de salud, que bajan directamente de Nación, por lo que estará presente el doctor Gabriel Guerra y se analizarán los ajustes necesarios con tiempo”, señaló.

Las urnas ya están en la ciudad, tal como se había adelantado, y cuentan con custodia policial permanente.

Volver