Seguridad en playas: Bertoncello destacó el trabajo de guardavidas y el aporte de equipamiento

20 enero, 2021

Sergio Bertoncello, coordinador de la seguridad de playas en el distrito, aseguró que en este año atípico a partir de la pandemia el desafío es llevar adelante un plan de intervención que permita al turista tomar baños con la cobertura correspondiente. “Ha tocado una primera quincena de enero con un clima que no acompañó tanto, pero el turista estuvo en la playa igual, y por las condiciones del mar fue necesario que los guardavidas intervengan, en la mayoría de los casos y a pesar de nuestras recomendaciones, fuera de la zona de baño”, sostuvo.

“Los guardavidas vienen formando años de experiencia en nuestras costas y están trabajando muy bien; pero no hay que olvidar que el desafío más importante en cuanto a personal para el Municipio ha sido, en los últimos años, la incorporación de guardavidas. Se ha armado una plantilla que sumó 50 guardavidas más, lo que sin duda mejora el servicio y da oportunidad de trabajo a más gente”, sostuvo Bertoncello.

Otro desafío pasa por sembrar conciencia de cuidado en la gran cantidad de turistas nuevos que ha recibido la costa local esta temporada. “También nos han traído mucho trabajo los kayaks, que son usados en espejos de agua que no son los aconsejables, y no siempre con las medidas de seguridad que se exigen”, argumentó.

Finalmente reconoció el fuerte trabajo que desde la Secretaría de Seguridad, de la que desde 2020 depende el trabajo de guardavidas, se ha hecho para dotar de equipamiento al servicio. “Hay cuatriciclos para moverse de manera más ágil en las playas, handys para comunicación y el número 100 para Claromecó y Dunamar, y los celulares 2983603664 para Reta y 2983648662 para Orense, que son los indicados para alertar si hay una emergencia fuera de la zona de baño”, destacó.

