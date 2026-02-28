Seguridad para el Concurso de Echegoyen. Habló Apolonio (audio)

El estudio móvil de LU24 ubicado frente de la sede Pipo Hiriart en Claromecó, recibió al Secretario de Seguridad Juan Apolonio quién se refirió al Operativo de Seguridad que se llevará a cabo antes, durante y al finalizar.

El funcionario dijo “empezamos a trabajar desde la semana pasada, nos reunimos con los Delegados de las tres Localidades, integrantes del Club y todas las fuerzas policiales, decidimos realizar el mismo operativo que en la Corvina Negra”.

“Tendremos un puesto de seguridad en el ingreso de Claromecó, Reta y Orense, además preparamos un extenso operativo de retorno permitiendo que todos vuelvan con la mayor seguridad posible, para ello contaremos con distintos grupos de Seguridad, Salud y Policial a lo largo de las rutas 73,72, 3 y a la salida de Reta”, explicó.

“Desde el Club Echegoyen nos informaron que el 60% de los participantes no son del Distrito y entendemos que ni bien finalice el concurso volverán inmediatamente a sus ciudades”, aseguró.

“A los pescadores les pedimos que respeten estrictamente las normas de tránsito en la Ruta, además, piensen en su seguridad y en la de los demás, quienes manejen traigan la documentación correspondiente, tanto en el ingreso como cuando salgan de las Localidades” finalizó.

