Seguro automotor: Afirman que “hay reconfiguración en la toma de coberturas de menor valor”

22 julio, 2024

El gerente general de La Perseverancia Seguros, Jorge Castiñeira, explicó a LU 24 que pese a la crisis económica que azota al país los automovilistas no dejan de abonar las pólizas. No obstante, advirtió que “hay una reconfiguración en la toma de coberturas de menor valor”.

“La gente que tiene un automotor que está circulando trata de mantener el seguro, y si no puede pagar la cobertura más amplia la baja, pero por lo menos está indemne frente a un siniestro que pueda ocurrir y resguardado ante un reclamo de un tercero”, sostuvo.

Asimismo, confirmó que “si bien no se ven ingresos de nuevas pólizas, si hay una reconfiguración en la toma de coberturas de menor valor”. En ese sentido, explicó que el cliente prefiere “asumir una parte del riesgo, pero ante un siniestro importante estar cubierto para no tener que desembolsar fondos que uno no puede después”.

Por otra parte, Castiñeira valoró que “la aplicación ha sido una gran certeza de La Perseverancia: permite tener la póliza a mano, ver las cuotas que se han pagado y mostrarla ante un control policial. También se pueden realizar denuncias de siniestros y abonar los seguros”.

Finalmente, destacó que han sumado beneficios para los asegurados con descuentos y promociones exclusivas en distintos comercios de Tres Arroyos y la zona.

